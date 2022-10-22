مبادرة 100 مليون صحة.. أطلقها السيسي وتتضمن علاج الأمراض غير السارية

تضمَّنت مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعلاج فيروس سي والأمراض المزمنة وغير السارية، العديد من الجوانب التي تخدم المرضى المصريين، وتساعدهم في تجنب الإصابة بمضاعفات الأمراض المزمنة.

مبادرة 100 مليون صحة.. تشمل توجيه نصائح لمرضى السكري

وتستعرض «الوطن» جوانب أخرى في مبادرة 100 مليون صحة، ومن بينها أمراض السكري وأعراضه وكيفية التعايش معها من والعمل على عدم مضاعفاتها من جانب المرضى المصريين.

وحددت وزارة الصحة والسكان كثيرا من أعراض مرض السكري الشائعة، وقالت في لوحة إرشادات ونصائح للمرضى إنها تتضمن:

- كثرة التبول - فقدان الوزن - الإحساس بالإعياء والخمول والإجهاد - تاخر التئام الجروح - شدة العطش والجوع.

جهود الدولة في مبادرة 100 مليون صحة

وفي إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد دشَّنت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن 15335، للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها بشكل مباشر من مصادرها الرسمية، بما يضمن تحقيق كل أوجه الاستفادة للمرضى المصريين.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطنين التوجه لأقرب وحدة صحية لمكان سكن المواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والعلاج مجانًا، كما يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي لمبادرة 100 مليون صحة كما يلي من خلال اللينك التالي :

http://www.100millionseha.eg أو من خلال تطبيق «صحة مصر».

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، تزامنا مع انتشار الجائحة، وقالت إن على المواطنين ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على تطهير الأيدي في حال لمس أي أسطح.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن توافر كل أدوية أصحاب الأمراض المزمنة داخل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية الحكومية.