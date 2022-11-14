رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية لقناة «القاهرة الإخبارية»: عدد المتقدمين في 2022 تضاعف عن العام السابق

قال الدكتور محمد شاكر ندا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، هناك تطور ملموس حادث في قطاع التعليم التكنولوجي المصري، موضحا أنه في أول عام على إنشاء هذا النوع من الجامعات، كان عدد الطلاب قليل في البداية رغم الإنفاق على الجامعات واهتمام الدولة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه في العام التالي بدأ العدد يزداد، وفي السنة الثالثة وبعد نشر هذا النوع من التعليم، تقدم لجامعة بني سويف التكنولوجية في 2022 ما يزيد عن 10 أضعاف المتقدمين قبل ذلك، بما يزيد عن أضعاف السعة الاستيعابية للجامعة في الوقت الحالي.

وتابع أن هذا يدل على أن المجهودات تنجح، وهناك إقبال أكثر ومتزايد ويشعر الطلاب وأولياء الأمور بأهمية المجالات التكنولوجية، والتي تهتم بها الدولة وبدعم مباشر من القيادة السياسية أكثر وأكثر.

واستطرد: «البرامج المتواجدة في الجامعة ومجالاتها مرتبط بسوق العمل والتطور الحادث على مستوى العالم في المجال التكنولوجي، ففي أمريكا في 2018 استحدثت ملايين من الوظائف بسبب التطور التكنولوجي، وفي جامعة بني سويف بدأت أول عام لها ببرنامج خاص بتكنولوجيا المعلومات وآخر للميكاترونيكس ووصلنا في الوقت الحالي لـ5 برامج».