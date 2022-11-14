«الري»: تخصيص يوم لقضايا المياه بقمة المناخ يعكس جهود القيادة السياسية

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن تحديد يوم معين للمياه على هامش قمة المناخ جاء انعكاس للمجهودات التي قامت بها القيادة السياسية خلال الأشهر الماضية، وذلك بهدف دمج قضايا المياه في ملف العمل المناخي على مستوى العالم.

غانم: لم يجرى ذكر كلمة المياه في قمة باريس عام 2015

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة رصدت حالة من تزايد الإدراك والاهتمام العالمي بقضايا المياه في مؤتمر المناخ، حيث أنه وفي قمة باريس للمناخ في عام 2015 لم يرد ذكر كلمة المياه على الإطلاق خلال أيام المؤتمر.

غانم: أطلقنا مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه

واستطرد: «النهاردة في قمة المناخ المنعقده في شرم الشيخ خصصنا يوم كامل للمياه، ومبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه تم إطلاقها صباح اليوم، بالإضافة إلى جناح للمياه مخصوص تستمر فعالياته على مدار 10 أيام كاملة، والحمد لله جناح المياه في القمة يحظى باهتمام كبير من كل الدول المشاركة فيه».

وأوضح أن العالم بات أكثر أدراكا لقضايا المياه وأهميتها مع تزايد التغيرات المناخية، حيث تؤثر الأخيرة بشكل سلبي وكبير على قطاع المياه، متابعا: «خلال الشهور اللي فاتوا شوفنا جفاف حصل في أوروبا لأول مرة منذ مئات السنوات، وجفاف في الصين، وسيول نزلت في الربع الخالي بالمملكة العربية السعودية، وده بيثبت لينا وجود علاقة قوية بتربط بين التغيرات المناخية والمياه».