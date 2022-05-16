وزارة الري تتسلم 7 محطات رفع مياه لخدمة زمام 448 ألف فدان زراعي  

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد محمد عبد العاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، لاستعراض أهم أعمال وأنشطة المصلحة.

وصرح الدكتور عبد العاطي أنّ مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام في تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط، بقدرات تصل إلى نحو 400 مليون متر مكعب يوم من محطات الري وأكثر من 150 مليون م٣/ يوم من محطات الصرف، تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فتره أقصى الاحتياجات، بالإضافة لعدد 55 عائمة تقع معظمها بمحافظة أسوان لخدمة 40 ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب، وعدد 5 مراكز طوارئ رئيسية منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف في حالات الأزمات والنوات والسيول، وهي مراكز «مريوط – الوادي – أبوسكين – سيناء – كوم أمبو»، وتحتوى على وحدات رفع متنوعة ووحدات توليد كهرباء توربينية بقدرات تتراوح بين 100 كيلو فولت أو 2.50 ميجا فولت أمبير.

تركيب عدد10 وحدات طوارئ بوادي مريوط لحماية محور التعمير وغرب الإسكندرية من الغرق

وأضاف أنه يجري تنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطات الري والصرف وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، حيث تم الإستلام الإبتدائي خلال العام المالي الحالي لعدد 7 محطات لخدمة زمام 448 ألف فدان وهي محطات «مصرف 7 بكفر الشيخ - الغرق السلطاني 1-2 بالفيوم - المراشدة بقنا - السلسله بكوم أمبو - تروجا وشريشرا بالبحير»، كما تم الإستلام الابتدائي لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميا، كما يجري إنشاء محطة إسنا 1 بمحافظة الأقصر، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد، ومحطتى طويسة وبلانة بمحافظة أسوان، وجاري تجارب التشغيل لمحطة بني صالح بمحافظة بنى سويف، ومحطتي تل العمارنة 1-2 ونهو الأعمال المدنية المتبقية لمحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، كما قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتركيب عدد 10 وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوباريه لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الاسكندريه من الغرق.

ووفقا لبيان صحفي، أكد الوزير توريد وتركيب عدد 6 محركات لمحطة الطابية الجديدة، وتوريد عدد 23 طلمبة غاطسة و10 محركات لعدد من الآبار بالواحات البحرية، وتوريد وتركيب عدد 4 صناديق تروس لمحطة المكس 1، وعدد 2 صندوق تروس لمحطة العطف 2، وعدد 3 صناديق تروس لمحطات البستان، وعدد 3 صناديق تروس لمحطة الطابية الجديدة، وعدد 3 صندوق تروس لمحطة العياط بالجيزة، وعدد 6 محركات لمحطه الطابية الجديدة، وجاري البت الفني لعملية توريد مولدات ديزل متنقلة لخدمة محطات المصلحة فى أوقات الطوارئ والأزمات، وجاري طرح عمليات توريد وتركيب 90 «صندوق تروس»، لمحطات المصلحة على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة المحطات للوفاء بالإحتياجات المائية المطلوبة، كما تم الإعلان عن عملية توريد وتركيب محركات كهربائية لمحطات المصلحة للعمل على رفع كفاءة المحطات.

كما يجري إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطة الحامول ري ومحطة سمتاي ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، وجاري إنشاء أسوار بالمحطات التابعة للمصلحة لحماية أملاك الدولة من التعديات، كما يتم العمل على رفع كفاءة المباني الإدارية.

توفير الخامات اللازمه لـ 12 ورشة رئيسية لتوفير إحتياجات المحطات

كما تم توفير الخامات اللازمة للورش الميكانيكية بكل إدارة مركزية تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، بعدد 12 ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات «الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - أسوان - نجع حمادي -المنيا - توشكي»، وذلك للقيام بإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير احتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية، ويوجد بالورش مسابك لتوفير احتياجات المحطات من الكراسي النحاس والسبيكة، مع قيام الورش بتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات، وإجراء أعمال العمرات للمحركات الديزل، وتزويدها بالمعدات والآلات والأدوات ذات التقنية الحديثة.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري انتهت خلال الفترة من عام 2016 وحتى تاريخه من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع المتعثرة، والتى تأخر تنفيذها لفترات تتراوح بين 12 إلى 26 سنة.