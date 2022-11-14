يسرا: «لبلبة فنانة كبيرة وبتحب شغلها.. وحسين فهمي له مذاق خاص»

أبدت الفنانة يسرا سعادتها بترأس الفنان حسين فهمي للدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، معتبرة أن له مذاقا خاصا، لافتة إلى أنها المرة الأولى التي يترك شخص منصبه ثم يعود له مرة أخرى، معتبرة أن ذلك يبرهن على كفاءته وقدرته على القيام بأعباء هذا المنصب، مؤكدة أهمية مهرجان القاهرة السينمائي ووجوده في خريطة المهرجانات العالمية.

رسالة خاصة للفنانة لبلبة

ووجهت يسرا خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، رسالة خاصة للفنانة لبلبة بمناسبة تكريمها قائلة: «إنتي تستاهلي كل تكريم لإنك حلوة من جوه وفنانة كبيرة وبتحبي شغلك جدًا وأتمنى لك كل التوفيق وألف مليون مبروك».

وتحدثت يسرا عن تكريم المخرجة كاملة أبوذكري ووصفتها بأنها مخرجة «جامدة» مشيرة إلى أنها من المخرجات المهمات اللائي تركن بصمة كبيرة في السينما والتلفزيون، مؤكدة أنها تتصل بها هاتفيًا أحيانًا لتثني عليها وعلى أعمالها الفنية والمسلسلات والأفلام التي تخرجها.