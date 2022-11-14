مدير جامعة أم القيوين لقناة «القاهرة الإخبارية»: الإمارات تستعد لمئويتها عام 2071 منذ الآن

قال الدكتور جلال حاتم، مدير جامعة أم القيوين التكنولوجية بالإمارات، إن الذكاء الاصطناعي أصبح حديث الساعة، والإمارات كانت سباقة في هذا الجانب، ومنذ 5 سنوات في أكتوبر 2017 أطلقت حكومة الإمارات استراتيجية للذكاء الاصطناعي وهي مبادرة تدشن مرحلة مهمة جدا بعد ما يعرف بالحكومة الذكية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على قناة «القاهرة الإخبارية»: «تسعى الإمارات إلى تطوير البنية التحتية المستقبلية من الآن، فتسعى من الآن للاحتفال بمئوية الإمارات عام 2071 وذلك لتهيئة بنية تحتية مستقبلية تنسجم مع تطلعات الحكومة، وكذلك تنسجم مع قطاع التعليم الذي هو مهم جدا وجزء من هذه المرحلة.

وتابع: «توجد وظائف يمكن تسميتها بوظائف المستقبل، وأختلف مع من يقول إن الذكاء الاصطناعي سيلغي وظائف الحاضر أو الماضي، بل البعض يذهب إلى أن الذكاء الاصطناعي هو تخصص يرتبط ارتباطا مباشرا بالتخصصات التطبيقية فقط، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي لا يرتبط فقط بالتخصصات التطبيقية، وإنما يرتبط بكل التخصصات والعلوم بشكل عام.