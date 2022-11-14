قناة «القاهرة الإخبارية»: «محمية الأزرق» يمر بها نصف مليون طائر سنويا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تليفزيونيًا عن «محمية الأزرق»، جاء فيه أن محمية الأزرق يمر منها نصف مليون طائر سنويا، وتقع بالصحراء الشرقية من الأراضي الأردنية، وتبلغ مساحتها نحو اثني عشر كيلو مترا مربعا، وتبعد عن العاصمة عمان نحو مئة وخمسة عشر كيلو مترا، كما أنها سميت «محمية الأزرق» بهذا الاسم نسبة لواحة الأزرق المائية التي تشكل نسبة كبيرة من مساحتها، إذ تغطيها البرك، المستنقعات، والنباتات المائية.

«محمية الأزرق» مكان لإقامة الطيور المهاجرة بين إفريقيا وآسيا

وتعد «محمية الأزرق»، مكانا لإقامة الطيور المهاجرة بين إفريقيا آسيا، إذ سجل بها نحو ثلاثمائة وسبعة أنواع من الطيور، فضلا عن احتوائها على أكثر من مئة وثلاثة وثلاثين نوعا من النباتات المختلفة، وما يزيد على مئة و ثلاثة وستين نوعا من اللافقاريات، وتشتمل «محمية الأزرق»، على أحد عشر نوعا من الزواحف، حيث حيث يوجد بها خمسة عشر نوعا من اليعسوبات ونوعين من البرمائيات، وتعتبر المحميه من افضل 100 موقع مستدام مستدام في العالم.

توجد بعض المواقع الأثرية في المحمية

تتوفر في المحمية الكثير من الخدمات وهناك مسار دائري خشبي يلتف حول وداخل البرك المائية ويعطي الزائر معلومات ومشاهد كاملة حول المحمية، أيضا هناك موقع خاص لرؤية الطيور عن طريق نوافذ زجاجية، وبالإضافة إلى ذاك يوجد في المحمية مركز للزوار مزود بوسائل أيضاحية وتعليمية حديثة، كما توجد بعض المواقع الأثرية في المحمية أهمها سد أموي صغير لحجز المياه.