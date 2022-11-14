خبير تكنولوجي لقناة «القاهرة الإخبارية»: تريليون و100 مليار دولار حجم سوق الذكاء الاصطناعي حتى 2030

قال الدكتور محمد عبد الظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الذكاء الاصطناعي بالإمارات، إنه من المتوقع أن يصل سوق الذكاء الاصطناعي ومستقبله نهاية العام الحالي إلى 450 مليار دولار خلال عام 2022، وذلك وفقا لبعض التقارير الدولية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على قناة «القاهرة الإخبارية»: «نمو هذا النوع يصل إلى 39% بحلول 2030، وقد يصل حجم هذا السوق إلى نحو تريليون و100 مليار دولار حتى 2030.

عبدالظاهر: الذكاء الاصطناعي يوفر وظائف بالمستقبل

وتابع: «الذكاء الاصطناعي يوفر وظائف بالمستقبل، بقطاعات مختلفة ولا يوجد قطاع لم يدخل الذكاء الاصطناعي فيه وهناك فرص متعددة للاستثمار فيه».

واستطرد: «توجد دول هي الأكثر استثمارا في الذكاء الاصطناعي وهي الصين ثم الولايات المتحدة فبريطانيا فكندا فروسيا فألمانيا، كما أن هناك بعض الاستثمارات بالمنطقة العربية في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصةً البنية التحتية الذكية سواء في مجال التعليم أو مجال الشركات، التي تصنع مثل تلك التقنيات».

بعض الكليات حتى الآن تدرس النظرية فقط بمنهجية الستينات

وتابع: «يوجد تحدٍ آخر يواجه الجامعات والتعليم الأكاديمي وذلك لطبيعة إدماج تلك التطبيقات في المناهج التعليمية، وهناك بعض الكليات حتى الآن تدرس النظرية فقط ولا تدرس التطبيق وبمنهجية الستينات أو السبعينات ولم ينظر أحد لدمج الذكاء الاصطناعي في الهندسة والرعاية الصحية وغيرها».