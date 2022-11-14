حالة الطقس غدا في محافظات القناة.. توقعات بسقوط أمطار بنسبة 40%

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء في محافظات القناة «السويس والإسماعيلية وبور سعيد»، مؤكدة وجود شبورة وأمطار خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث 40%.

طقس غدا الثلاثاء في مدن القناة

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود طقس تتكون فيه الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تتعرض عدد من المناطق لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا في مدن القناة وجنوب الوجه البحري وحلايب وشلاتين ومرسى علم.

حالة البحرين الأبيض والمتوسط

وذكر البيان أن حالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين وربع، واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما يشهد البحر الأبيض المتوسط حالة بين خفيفة ومعتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.