طقس مدن القناة غدا السبت.. غائم جزئيا وأمطار خفيفة ومتوسطة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات خبراء الطقس، للأحوال الجوية المتوقعة غداً السبت في محافظات الجمهورية، وتضمن البيان الصادر عن الهيئة طقس مدن القناة «السويس، الإسماعيلية وبورسعيد».

طقس غائم وأمطار بنسبة حدوث 40%

وجاءت توقعات خبراء الأرصاد لطقس الغد السبت في مدن القناة، أن يسود طقس غائم جزئيا، مع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40%، فيما يكون الطقس خلال ساعات الصباح وفي الليل مائل للبرودة، ومعتدل خلال ساعات وسط النهار مع توقعات بنشاط الرياح خلال ساعات النهار على فترات.

حالة الأمواج بالبحرين الأحمر والمتوسط هادئة

تضمن البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تكون حالة البحر المتوسط بين خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى مترين إلا ربع واتجاه الرياح شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.