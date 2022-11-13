«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد على مدن القناة: عودة الشبورة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل توقعات طقس غد الإثنين في محافظات الجمهورية، ومنها مدن القناة الثلاث «السويس، الإسماعيلية، بورسعيد» التي تشهد عودة الشبورة المائية للطرق المؤدية من وإلى تلك المدن.

شبورة وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%

وقد تضمنت توقعات خبراء الأرصاد لطقس مدن القناة غدا الإثنين، عودة الشبورة المائية للطرق المؤدية من وإلى «السويس، الإسماعيلية، بور سعيد»، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%، بمدن القناة والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة البحرين الأحمر والأبيض هادئة

فيما جاءت توقعات الهيئة العامة للارصاد الجوية، من خلال بيان، أن حالة البحرين الأحمر والأبيض سوف تكون هادئة في طقس الإثنين كالتالي:

حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون بين خفيفة ومعتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ومتر ونصف واتجاه الرياح شمالية شرقية وشمالية غربية.