الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة في مدن القناة: شبورة كثيفة وبرودة ليلا

كشف بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 4 نوفمبر2022 في القاهرة ومدن القناة الثلاث، لتتوقع سقوط شبورة مائية كثيفة أحياناً في الساعات الأولى من صباح طقس الجمعة على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة الثلاث السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، ومن وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

غائم جزئي ومائل للبرودة ليلاً

وجاء فى بيان «الأرصاد»، أن مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية تشهد غداً الجمعة طقس غائم جزئي، مائلا للبرودة ليلاً وخلال ساعات الصباح، لتسجل درجة الحرارة العظمى في مدن القناة 26 درجة مئوية.

حالة البحر بين الأبيض المتوسط والأحمر

وتضمن البيان توقعات خبراء الأرصاد لحالة البحرين الأبيض المتوسط، ليرتفع الموج بين متر ومتر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية وشمالية شرقية.

أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، ويكون ارتفاع الموج به بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.