«الأرصاد» توضح طقس مدن القناة غدا: غيوم وسقوط أمطار بنسبة 40%

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس غد الاثنين، في مدن القناة، موضحة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة مع انخفاض درجات الحرارة.

طقس غائم جزئي وأمطار متوسطة

وتضمنت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لطقس الغد، من خلال بيانها، أن يسود طقس غائم جزئياً على السواحل الشمالية الشرقية ومنها مدن القناة، مع توقعات بسقوط أمطار تصل إلى متوسطة بنسبة حدوث 40%، مع انخفاض درجة الحرارة خلال الليل لتصل إلى 16 درجة مئوية فيما تصل نهاراً درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية.

حالة البحرين الأحمر والأبيض خلال طقس الاثنين

وجاءت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر، خلال طقس غد الاثنين، معتدلة وارتفاع الموج يتراوح به بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة المتوسط فتكون حالته في طقس الغد معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج به بين متر ونصف إلى مترين وربع واتجاه الرياح جنوبية غربية.