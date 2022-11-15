نور الشربيني: الخسارة في المباريات من أصعب لحظات حياتي

قالت نور الشربيني، المصنفة في المركز الثاني عالميًا في لعبة الإسكواش، إن أصعب لحظات حياتها تكون الخسارة في مباراة، إلا أنها أكدت أنها تستفيد وتتعلم من خسارتها.

وأوضحت «الشربيني» خلال ندوة «الرياضة والطريق إلى العالمية»، التي أقيمت بمكتبة الإسكندرية، الاثنين، أن العمل بجانب الرياضة أمر صعب، كما أن الحياة الاجتماعية يكون لها وقت خاص غير أوقات السفر والتمرين.

نور الشربيني: لن أجبر أولادي على شئ

وأشارت إلى أنها إذا أنجبت لن تجبر أولادها على شئ كما عاملها والديها، متمنية في الوقت نفسه أن يمارسوا رياضة الاسكواش.

وأوضحت أنها طوال حياتها تحاول الموازنة بين الرياضة وحياتها الشخصية واكتشفت أنها استطاعت بعد 15 سنة، من ممارسة الاسكواش تحقيق ذلك، مشددة على أهمية أن يؤمن الشخص بنفسه وبما يعمله.

في السياق، قال أحمد شهيب، مدرب الإسكواش لنور الشربيني، إنه يدربها منذ 6 سنوات، وخاضت معه بطولات عالمية، وأصبحت تستطيع تقييم نفسها ولا تنهار من الخسارة، وتخطي الأزمات.

أما وليد مسلمي، مدرب اللياقة البدنية، فقال إنه بدأ مع نور منذ 11 سنة ووقتها كانت خارجة من إصابة، مضيفًا أن كان يطمح لبطولة العالم للسيدات في 2014 لكنها خسرت في المباراة النهائية.

وشدد «مسلمي» على أنها ليست مغرورة، وأنها عندما تخسر تحزن من نفسها لا من المنافس الذي لا تقلل من قدره، متابعًا أنها لديها روح رياضية، وأيا كانت المركز التي تحصل عليه تظهر بابتسامتها، مؤكدًا أن هذه هي سمات بطل ليس موجود بشكل كبير.