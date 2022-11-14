نور الشربيني: محظوظة بتكريمي من الرئيس السيسي.. ودعم والداي سبب نجاحي

قالت نور الشربيني، المصنفة الثانية على مستوى العالم في الإسكواش، إنها حين قررت لعب الرياضة اختارت الإسكواش، مضيفة أن والديها بدآ معها المشوار منذ صغرها، كما أوضحت أنها حصلت على عدة تكريمات أبرزها من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الرياضة والطريق إلى العالمية

وأضافت «الشربيني» خلال ندوة «الرياضة والطريق إلى العالمية»، التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، اليوم الاثنين، أنها بدأت ممارسة الإسكواش حين كان عمرها 6 سنوات، ولم تلعب رياضة غيرها، واكتشفت بعد 15 عاما من ممارسة اللعبة أنها علمتها أشياء كثيرة.

نور الشربيني: أهلي ساعدوني كثيرا

وأوضحت أنها واجهت عدة تحديات، أبرزها السفر خارج الإسكندرية للعب والمشاركة في البطولات، بالإضافة لتنظيم وقتها بين الرياضة والمذاكرة، مؤكدة أنها محظوظة بوجود أهلها معها لمساعدتها في تنظيم وقتها بين الدراسة والتمارين.

وتابعت نور الشربيني أنها محظوظة بتكريم الرئيس السيسي، لافتة إلى أنه تم تكريمها في مكتبة الإسكندرية وفي الاتحادية.

النجاح في الرياضة يحتاج مجهود ووقت

وأضافت أن النجاح في الرياضة يحتاج وقت ومجهود كبيرين، موضحة أنه يجب أن يكون للشخص هدف يسعى إليه، وأشخاص حوله يشجعونه على تحقيقه، مؤكدة أنها محظوظة بمن حولها لدعمهم.