مكتبة الإسكندرية تشارك في COP 27 بجلسة «تعزيز العلوم المعنية بتغير المناخ»

أكد الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض في جامعة تشابمان، ونائب مدير الوكالة المصرية للفضاء أن تغير المناخ هو تحدي للإنسانية بأجمعها، وله آثاره في حدوث العديد من الأعاصير في أماكن جديدة ويؤثر على الحياة البحرية من شعاب مرجانية وغيرها من الكائنات البحرية، مشيرًا إلى تغيير طبيعة بعض المناطق مثل البحر المتوسط.

وأشار «العسكري» خلال ندوة «تعزيز العلوم المعنية بتغير المناخ» بالجناح الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي في المنطقة الزرقاء إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وما تتيحه من قراءات وبيانات وربط الأبحاث الأكاديمية بالاحتياجات الحقيقية للصناعة والعمل سويًا من أجل صلاح الإنسانية.

عضو مجلس «مؤسسة أرضنا من أجل التنمية المستدامة» يؤكد على أهمية دراسة المناخ

وتحدث الدكتور السيد صبري، عضو مجلس أمناء مؤسسة «مناخ أرضنا من أجل التنمية المستدامة» عن أهمية تمويل الأبحاث التي تخدم مجال التكيف لتغير المناخ، مؤكدًا على أهمية دراسة تأثير المناخ في مجال الزراعة، وانتاجية الفدان وتأثير تغير المناخ على الموارد المائية.

تغير المناخ يؤدي إلى انتشار الأمراض

وأوضح الدكتور عبد الرازق قدري، أن ظاهرة تغير المناخ ستؤدي إلى زيادة معدل انتشار الأمراض المعدية، وأن الأطفال من أكثر الفئات التي ستتأثر به، مؤكدين على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفينة المسببة لتغير المناخ.

ووفق بيان المكتبة، جاءت الجلسة بحضور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية الذي أكد على حرص المكتبة كمؤسسة وطنية على المشاركة في الحدث العالمي واستعرض جهودها واسهاماتها الدولية والإقليمية والمحلية ي دعم العمل المناخي والتي استمرت لمدة 20 عامًا.