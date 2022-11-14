البيت الأبيض: الولايات المتحدة والصين تتفقان على عودة العمل معا بشأن المناخ

أفاد البيت الأبيض، اليوم، بأن الولايات المتحدة والصين تتعاونان مرة أخرى في قضايا من بينها تغير المناخ، على خلفية الاجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج.

مواجهة التحديات العالمية

وجاء في البيان الذي نشر على موقع البيت الأبيض، أن بايدن أكد أن البلدين بحاجة إلى العمل معًا لمواجهة التحديات العالمية؛ بما في ذلك تغير المناخ، واتفق الزعيمان على تمكين كبار المسؤولين الرئيسيين للحفاظ على التواصل وتعميق الجهود البناءة بشأن هذه القضايا وغيرها.

ووفقًا للبيت الأبيض، فإن القضايا الإضافية التي تعمل عليها الولايات المتحدة والصين معًا تشمل الإعفاء من الديون والأمنين الصحي والغذائي.

استئناف العمل في المناخ

ويأتي استئناف التعاون في مجال المناخ بعد توقف البلدين عن العمل معًا بشأن هذه القضية في وقت سابق من هذا العام؛ إذ أوقفت الصين تعاونها مع الولايات المتحدة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.