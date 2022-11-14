باحث سياسي: تحول الخلافات إلى صراع مفتوح «خط أحمر» بين الصين وأمريكا

قال نادر رونج هوان، الكاتب والباحث السياسي، إن الخط الأحمر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، يتمثل في تحول الخلافات إلى صراع مفتوح بين البلدين، لذلك يجب تجنب الصراعات، لأن العالم لا يمكن أن يتحمل المزيد من الصراعات، مشيرًا إلى أن الخط الأحمر بالنسبة للصين عدم إمكانية فصل تايوان عنها.

التعاون بين الصين وروسيا طبيعي

أضاف «رونج»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن موقف الصين تجاه الأزمة الأوكرانية واضحا، مشيرًا إلى أن التعاون بين الصين وروسيا طبيعي بين أي دوليتن، ولا يستهدف أي سيطرة، ولا يجب على أي دول أخرى التدخل فيها، متابعًا أنه تعاون استراتيجي، وليس له تأثيرات على القضايا الأخرى.

وتابع بأن الصين تريد توسيع التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعارض الحمائية، فضلًا عن دفاعها عن الحرية في التجارة، وعدم تأييدها لأي حواجز تجارية بين البلدين، وهذا ما تريد توضيحه للولايات المتحدة.

الصين تريد توفير نقاط التعاون رغم الخلافات

أكد الكاتب والباحث السياسي، أن الصين تريد في قمة بالي، توفير نقاط التعاون رغم الخلافات، حيث أنها تؤمن بأن العوامل السياسية لا يجب أن تؤثر على التعاون الاقتصادي، فضلًا عن أنها تُعارض الضغط والعقوبات بأي شكل من قِبل الدول الأخرى وهذا هو مبدأها الذي تريد توصيله للولايات المتحدة.