الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة عادت لقيادة العالم.. ولا يجب اندلاع حرب باردة مع الصين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن الديمقراطية، وستفي بالتزاماتها في اتفاقية باريس للمناخ، متابعا:«ملتزمون مع الحلفاء بالدفاع تجاه أي تهديدات كورية شمالية».

بايدن يعلق على الصين

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال كلمته على هامش قمة العشرين، اليوم الاثنين، في إندونيسيا، أن سياسة الصين الواحدة لم تتغير بالنسبة لنا، موضحا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يسافر إلى الصين لاستكمال المحادثات بين البلدين.

وشدد على أن الولايات المتحدة عادت لقيادة العالم، مستطردا: «لا يجب اندلاع حرب باردة مع الصين، ويجب أن تحل المشكلات في مضيق تايوان سلميا».

اجتماع قمة العشرين

ويجتمع قادة العشرين الكبار اقتصاديا في العالم في مدينة بالي الإندونيسية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في العالم بحضور دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف لهذه القمة.