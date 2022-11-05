جابر القرموطي يستعرض مانشيت عدد جريدة «الوطن»: «معًا.. نواجه التحديات»

استعرض الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc»، المانشيت الرئيس لعدد جريدة الوطن الصادر اليوم السبت والمعنون بـ«معًا.. نواجه التحديات»، مضيفًا: «زملاؤنا الأعزاء في الوطن معًا نواجه التحديات».

رئيس الوزراء في حالة النشاط المعهودة

واستعرض القرموطي العناوين الرئيسية والتي تشمل «رئيس الوزراء يرد على الأسئلة الاقتصادية للحوار الوطني»، مضيفًا: «رئيس الوزراء طبعا في حالة النشاط المعهود وهذا الراجل الحقيقة لا يكل ولا يمل وطول الوقت شغال، وطول الوقت يُدلي بدلوه في كل القضايا، وطول الوقت بيتعامل بحس المسؤول، وله منا كل الشكر والتقدير».

كما استعرض الإعلامي جابر القرموطي الملف المعنون له في صدارة الصفحة الأولى «مصر تحتضن العالم» مضيفًا «بيتكلموا طبعا عن قمة المناخ في شرم الشيخ».