مشاركة 465 شخصا في حملة للتبرع بالدم بـ«تربية رياضية» الإسكندرية

نظمت كلية التربية الرياضية بالإسكندرية، اليوم، حملة للتبرع بالدم، واشترك فيها 465 شخصا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وذلك بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية ووحدة المجتمع.

ووفقا لبيان كلية التربية الرياضية بالإسكندرية، أقيمت الحملة لمدة 3 أيام متتالية من السبت 12 نوفمبر وحتى اليوم الاثنين، برعاية الدكتور محمد بلال، عميد الكلية، وإشراف الدكتور مهاب عبدالرزاق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

نقطة دم تساوي حياة

واشترك بالحملة بنك الدم بالشاطبي، وبحضور مديرة بنك الدم، وذلك بحصيلة 465 متبرعا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالكلية، ما يسهم في إقامة الروابط الاجتماعية وتعزيز وحدة المجتمع فنقطة الدم تساوي حياة وقد قدم طلاب الكلية نموذج مشرفا من روح التعاون والعطاء.

فوائد التبرع بالدم

ويفيد التبرع بالدم في زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة «كريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح دموية»، بالإضافة إلى زيادة نشاط الدورة الدموية، كما يساعد التبرع بالدم على تقليل نسبة الحديد في الدم لأنه يعتبر أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.

وأثبتت العديد من الدراسات أن الشخص الذي يتبرع بدمه لمرور واحدة على الأقل في العام هو أقل عرضة للإصابة بأمراض الدورة الدموية وسرطان الدم.