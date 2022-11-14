حوار مجتمعي للاستماع لمقترحات أهالي قرية شطورة بسوهاج ضمن «حياة كريمة»

دشنت مؤسسة «حياة كريمة» ثالث مبادرات الحوار المجتمعي في قرية شطورة بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين حول مشروعات المبادرة لتطوير الريف المصري، في إطار الاستعداد لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بناحية المركز.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الحداد، منسق عام مشروعات حياة كريمة بسوهاج، وشريف أبو سحلي، منسق وحدة حياة كريمة في ديوان عام المحافظة، وممثلي مؤسسة «حياة كريمة» بسوهاج، ولفيف من المواطنين من أهالي وأبناء القرية.

مشروعات حياة كريمة في طهطا

وقال السيد محمد كمال، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة في محافظة سوهاج، إن اللقاء يهدف إلى مشاركة المواطنين والاستماع لمطالبهم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، حول مشروعات المبادرة في قرية شطورة دائرة مركز طهطا.

وأضاف هشام الحداد، منسق مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، أن مثل هذه اللقاءات سيتم عقدها في مختلف قرى بدائرتي مركز طهطا وأخميم؛ لتعزيز روح الانتماء لدى الأهالي والأسر، وتأكيد انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية.

احتياجات أهالي قرية شطورة

واستعرض أهالي قرية شطورة والقرى المجاورة، طلباتهم خلال الحوار المجتمعي، والمشروعات التي يأملون في تنفيذها بالقرى، وأبرزها إعادة إعمار بعض المنازل لغير القادرين، وبناء جمعية زراعية، وتحويل بيت ثقافة سوهاج إلى قصر ثقافة، وعمل إدارة تعليمية لقرية شطورة نظرا أن عدد سكان القرية تجاوز الـ100 ألف نسمة، وعمل الصرف الصحي ورصف الطرق والصحة وتوصيل الإنترنت والغاز الطبيعي.