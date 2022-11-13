محافظ سوهاج: التوسع في إقامة المعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، اجتماعا موسعا لبحث تكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق، للسيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة، بحضور اللواء أشرف نصحي رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بسوهاج، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وممثلي كل من «مباحث التموين، ومديرية الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، والتضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، والغرفة التجارية بسوهاج».

فتح المعارض للسلع التموينية

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على ضرورة تكاتف جميع الجهود، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأماكن تداول السلع الغذائية لضبط الأسعار، والتأكد من وزن رغيف الخبز، ومطابقته للاشتراطات والمواصفات الموضوعة، موجها بالعمل على فتح المعارض للسلع التموينية والمنتجات الغذائية بجميع مراكز المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية، للبيع بأسعار مخفضة ومنافسة للأسواق الخارجية؛ والعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

توافر كافة السلع والمنتجات الغذائية

ومن جانبه أكد وكيل وزارة تموين بسوهاج على توافر كافة السلع والمنتجات الغذائية، موضحا أنه يتم القيام بحملات مستمرة؛ لضبط الأسعار، وتحرير المحاضر للمخالفين، مشيرا إلى تكثيف الحملات خلال الفترة القادمة، لافتا إلى توفير اللحوم البلدية للمواطنين بسعر 150 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلي بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم السودانية بسعر 115 جنيها للكيلو، كما أنه سيتم عرض 120 طن سكر خلال الأيام القليلة القادمة، بسعر 10.5 جنيه للكيلوجرام .

واستعرضت هيئة سلامة الغذاء خلال الاجتماع جهودها خلال الفترة السابقة، من خلال إدارة الشكاوى، وإدارة الرقابة على المنشآت السياحية، والرقابة على عربات الطعام، والسعات التخزينية، والرقابة على السلع الاستراتيجية، كما سيتم إدراج إدارة الرقابة على تراخيص المحال العامة، وإدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة.