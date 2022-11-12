تفاصيل حبس المتهم بإصابة ابن عمه في سوهاج «كان عايز يروي الأرض قبلي»

«كنت بقوله أنا اللي هروي الأرض الأول شد معايا وفضل يعند لاقتني بسحب السلاح وبضربه في رقبته» هكذا برر المتهم جريمته بالشروع في قتل ابن عمه بسوهاج، في جلسة استماع أمام النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

قانوني يوضح عقوبة المتهم

وضح المحامي حسن شومان عقوبة الشروع في القتل بحسب قانون العقوبات المصري بالمادة 46 التي نصت على أن «يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك».

1- حال إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد.

2- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة، هي السجن المؤبد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد.

3- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد، ومدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للجريمة أو تكون العقوبة هي السجن.

4- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى، أو تكون العقوبة هي الحبس.

عقوبة حيازة سلاح آلي

وأضاف «شومان» أن المتهم ارتكب الجريمة عن طريق حيازة سلاح أبيض وبذلك هناك عقوبة لحيازة السلاح وهي ما نصت عليه المادة 25 مكرر، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن سوهاج بلاغا يفيد بوصول مزارع مصابا بطلق نارى بالرقبة لمستشفى طهطا العام.

عقب تقنين الإجراءات وسرعة التحريات تبين أن المصاب مزارع تشاجر مع ابن عمه «ح م ع» 34 عاما، واعتدى المتهم عليه بواسطه سلاح آلي «بندقية» بسبب خلافات على أسبقية الري بأرضهما الزراعية.

وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم واعترف بارتكابه الجريمة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.