 بدء اختبارات المعد النفسي للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن موعد البدء فى اختبارات الالتحاق بوظيفة المعد النفسى الرياضى بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذى تتبناه الوزارة، وذلك خلال الفترة من ١٥ حتى ١٨ نوفمبر الجارى بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

توجيهات وزير الشباب والرياضة

وتقام الاختبارات من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي متمثلةً في الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي متمثلة في الإدارة العامة للموهبة الرياضية، وذلك فى ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بتوفير كافة المقومات والإمكانيات بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى.

اختبارات تحريرية وشفوية لجميع المتقدمين

ومن المقرر إجراء اختبارات تحريرية وشفوية لجميع المتقدمين، عن طريق لجنة تضم خبراء أكاديميين على أعلى مستوى في مجال علم النفس الرياضى، لتحقيق مزيد من الشفافية والدقة في عملية الانتقاء، ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط ١٢٢ متقدماً.

صبحي: حضانات للاعبين الموهوبين الواعدين فى مختلف الرياضات

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام البالغ بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى ، والذى يعد بمثابة حضانات للاعبين الموهوبين الواعدين فى مختلف الرياضات، والعمل على إعدادهم وصقل مهاراتهم وتنميتها وفق أسس علمية محددة وبمشاركة مجموعة من الخبراء والرياضيين الأكفاء .

استمرار الدعم الكامل للمشروع والحرص على تطويره

أوضح أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى يقدم أبطالاً لمصر ينضمون لقوام المنتخبات الوطنية ويحققون مختلف الإنجازات وهذا ما ظهر جلياً الفترة السابقة على مستوى رياضة رفع الأثقال والمصارعة، مشيراً إلى استمرار الدعم الكامل للمشروع ، والحرص على تطويره بشكل دائم ، ووجود معدين نفسين بالمشروع سيساهم فى تهيئة اللاعبين للتعامل مع كافة الظروف والأجواء بما يعود بالنفع على تطور الأداء والمستوى الرياضي لكل المشاركين.