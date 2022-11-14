اللجنة العليا للفيروسات: الفترة الحالية تشهد زيادة في إصابات الإنفلونزا

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر خالية حتى الآن ولم يكتشف بها أي متحورات جديدة لفيروس كورونا عن السلالات المعلن عنها سابقا، وآخرها سلالة أوميكرون وطفراتها، مؤكدا أن الفترة الحالية تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس الإنفلونزا الموسمية أكثر من كورونا.

الفيروس التنفسي المخلوي

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل عام ومع بداية فصل الشتاء وبرودة الجو يحدث نشاط للفيروسات التنفسية المختلفة، أبرزها فيروس التنفسي المخلوي والذي يصيب الأطفال الصغار من عمر عام لـ4 سنوات، مشيرا إلى أن العدوى تأتي من حمل الأطفال للفيروسات ومن ثم تذهب للحضانات ما يسبب العدوى للأطفال، منوها بأن الفيروس بسيط ومن زمن ويصيب الجهاز التنفسي العلوي ويسبب ارتفاع في درجة الحرارة ورشح و لكنه بسيط، ويتعافى الطفل تلقائيا مع بعض المساعدات كـ مخفضات الحرارة، مؤكدا أنه لا يؤثر على الأطفال أصحاب المناعة الجيدة.

إجراءات كورونا

وأشار إلى أن سبب انتشار الفيروس تتمثل في التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا العام الجاري والتي منها عدم الالتزام بارتداء الكمامة، بجانب أن كورونا كانت تستحوذ وتغطي على جميع الفيروسات التنفسية الأخرى.

وأكد رئيس صحة النواب، أن الفيروس لا علاقة له بفيروس كورونا، وهو نوع من الفيروسات المعروفة التي تصيب الأطفال ووقت انتشاره هو وقت تغيير الفصول ولا يوجد أي تخوف منه أو ضرر.