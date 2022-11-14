أستاذ الصحة العامة وديدة أنور: تغيرات المناخ سبب ظهور كورونا وإنفلونزا الطيور

قالت الدكتورة وديدة أنور، أستاذ الصحة العامة بطب عين شمس، إنّ التغيرات المناخية تؤثر على صحة الإنسان بطريقة غير مباشرة من خلال المحددات الاجتماعية والاقتصادية والغذائية، بما ينعكس على الصحة، بالإضافة لتأثيرها المباشر من خلال ارتفاع درجات الحرارة الذي يؤثر على أنشطة الجسم المختلفة وزيادة معدل البخر في المياه.

الصحة النفسية تتأثر بتغير المناخ

وأوضحت «أنور» خلال استضافتها ببرنامج «8 الصبح» والمذاع على فضائية «DMC»، أن الصحة النفسية تتأثر بتغير المناخ، خاصًة وأن هناك بعض الأماكن تشهد تهجيرا بسبب التغيرات المناخية، وكذلك انتشار الطفيليات ونواقل الأمراض في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الملاريا تنتقل من خلال الناموس بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

فيروس كورونا ظهر نتيجة تغير المناخ

وأشارت الدكتورة وديدة أنور إلى أن فيروس كورونا ظهر نتيجة تغير المناخ الذي دفع الطيور والحيوانات إلى الانتقال من الغابات ومناطقها الطبيعية إلى المدن ومن ثم نقل الفيروسات والأمراض الجديدة للإنسان، وكذلك أنفلونزا الطيور التي انتقلت من الطيور إلى الحيوان ثم إلى الإنسان، وأثرت بشكل واضح على الأمن الغذائي.

صحة الإنسان متعلقة بصحة الحيوانات والطيور

وأكدت أستاذ الصحة العامة بطب عين شمس، أن صحة الإنسان متعلقة بصحة الحيوانات والطيور، ولابد من تعاون جميع قطاعات الطب والزراعة والبيئة والاقتصاد والبحث العلمي من أجل مواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة تتبنى الحفاظ على البيئة ومواردها من أجل الأجيال الجديدة.

الطفرات البيئية

وأضافت أن الطفرات البيئية تعني تغير في المادة الوراثية للفيروسات على سبيل المثال وأيضا داخل خلايا جسم الإنسان، وقد يؤدي لتلك الطفرات أي متغيرات خارجية مثل الأشعة فوق البنفسيجية وثقب الأوزون، وهناك تغيرات كيميائية وبيولوجية.