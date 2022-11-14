باحث في شؤون الإرهاب: تنظيم الإخوان تفتت.. وهناك اتهامات بالفساد المالي لقيادات الجماعة

قال أحمد كامل البحيري، الباحث المتخصص في شؤون الإرهاب بمركز الأهرام للدراسات، إن 11 نوفمبر 2022 هي 11 نوفمبر 2016 ولو عاد الناس للتاريخ قليلا سنجد أن نفس الدعوة جرت من قبل الإخوان في هذا اليوم.

نسخة جديدة من الإخوان

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «نحن أمام نسخة جديدة من الإخوان في الوقت الحالي، لأنه لا يوجد تنظيم واحد للجماعة وإنما هناك 3، ولم تشهد في تاريخها ما تمر به اليوم».

وتابع: «الإخوان لم تمر بما تمر به الآن في مجمل تاريخها منذ 1928 إلى هذه اللحظة منذ عهد عبدالناصر، ونتحدث عن تنظيم مفتت لديه صراعات، ولم يحدث أن شهدت الجماعة تفتت هذا التنظيم في تاريخها».

واستطرد: «الفرع الأول هو مجموعة إسطنبول ويقوده محمود حسين، وفرع مجموعة لندن يقوده حلمي الجزار أو محمد عبدالمعطي الجزار أو غيرهم، وهي المجموعة التي يجري تشكيلها، ومجموعة الكماليون وهي الشباب نسبة إلى محمد كمال الذي شكل أفرع التنظيم المسلح التي أخذت أسماء متعددة أشهرها حسم ولواء الثورة، التي قامت بالعديد من العمليات الإرهابية في الداخل المصري».

فساد مالي

وأوضح: «عندنا 3 مستويات كل مستوى عنده وثيقة سياسية ورؤية للداخل المصري والواقع الإقليمي والدولي، ومصادر الإنفاق الخاصة به، وبعض الدول التي يعتمد عليها ووسائل إعلامه وهم جميعا في صراع، ولأول مرة في تاريخ التنظيم يخرج مسؤولون كبار في الجماعة يتهمون بعضهم البعض بالفساد المالي».