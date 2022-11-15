بعد انطلاق قمة العشرين.. قائمة بقادة يشاركون لأول مرة وغياب بوتين

انطلقت اليوم القمة الـ17 لمجموعة العشرين «G20»، في ظل أحداث جسام يشهدها العالم، على رأسها الأزمة الأوكرانية الروسية، والتغير المناخي وأزمة الغذاء والطاقة، وعلى مدار يومي 15 و16 نوفمبر الجاري، يتشاور قادة مجموعة العشرين حول القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية الدولية.

ويشارك في القمة عدد من الزعماء والقادة يشاركون للمرة الأولى في هذه القمة، ويرصد «الوطن» أهم هؤلاء القادة في التقرير التالي :

رئيس وزراء بريطانيا الجديد ريشي سوناك

وصل سوناك إلى جاكرتا صباح أمس الإثنين، لحضور الاجتماع الدولي الثاني له في أسبوعين، منذ توليه رئاسة الوزراء البريطانية الشهر الماضي.

ووفقا صحيفة الإندبندنت البريطانية فإن سوانك تعهد بمواجهة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عندما يلتقيان وجها لوجه على مائدة المؤتمر.

المستشار الألماني شولتز يشارك للمرة الأولى

وقال شولتز، بالأمس، أثناء حضوره مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونج، إن قادة الاقتصادات الكبرى لمجموعة العشرين سيجدون صعوبة في الاتفاق على بيانات واضحة بشأن القضايا العالمية والأزمة الأوكرانية عندما يجتمعون هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ بداية الأزمة.

ويشارك المستشار الألماني أولاف شولتز، في قمة العشرين العام الحالي كمستشار ألمانيا لأول مرة، بعد توليه المنصب في 8 ديسمبر 2021، وكان شولتز شارك العام الماضي في مؤتمر الـ«G20» عندما كان نائبا لميركل.

رئيسة وزراء إيطاليا تحضر الـG20 لأول مرة

وتترأس رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني، الوفد الإيطالي في قمة العشرين ببالي، وتعد هذه القمة الأولى التي تحضرها رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة، والتي تولت منصبها الشهر الماضي.

رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى بالي لحضور قمة العشرين

ووصل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، إلى إندونيسيا أمس الاثنين، للمشاركة في مؤتمر مجموعة العشرين لأول مرة، لتكون محطته الثانية في جولته في منطقة جنوب شرق آسيا ، بعد انتهاء اجتماعه مع رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان» في كمبوديا.

محادثات بين رئيس وزراء أستراليا والرئيس الصيني

وصل رئيس وزراء أستراليا، أنتونيو ألبانيز، الاثنين، إلى بالي لتكون زيارته الأولى ضمن اجتماعات زعماء مجموعة العشرين.

وكان ألبانيز صرح عقب وصوله إلى بالي بتطلعه لإجراء محادثات رسمية بناءة مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

بوتين أبرز الغائبين عن القمة

للعام الثاني على التوالي يغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حضور اجتماع مجموعة العشرين السنوي، وكان الكرملين أكد، الجمعة 11 نوفمبر، غياب بوتين، عن قمة مجموعة العشرين؛ لأن جدول أعماله يمنع ذلك، ولا يعتزم توجيه رسالة عبر الفيديو خلال القمة.