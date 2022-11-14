الكاتب الصحفي إيهاب عمر: الغرب أسس الجماعات الإرهابية لتكون رأس حربة ضد المجتمعات الإسلامية

قال الكاتب الصحفي إيهاب عمر، إنه من أجل تفكيك خطاب المؤامرة وتجفيف منابع محاولات نشر الفوضى في مصر، لا بد أن نعرف أن بداية تنظيم الإخوان لم تكن في 1928، بل سبق ذلك، من خلال تصنيع سياسي أو موالي للغرب، من أجل أن يكون هناك طابور خامس داخل المجتمعات المستهدفة في المشرق، وعلى رأسها مصر التي بدأت في القرن الـ11 عشية الحروب الصليبية.

تفكيك المجتمعات والجيوش

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «زعماء أوروبا اجتمعوا ليخترقوا الدين الإسلامي ويفككوا المجتمعات والجيوش، ومهم جدا نفهم الدور الوظيفي للجماعة لأنهم مرتزقة، وليس لديهم أيديولوجيا، ويدعون أن لديهم انتماء ديني وهذا غير صحيح».

وتابع: «الجماعة وظيفية للقادة الرئيسيين، الذين يأخذون الأموال ثم يصيغون خطابا عقائديا للمضحوك عليهم ودول الأفراد العاديين، وبدأ الأمر من القرن الـ11 وكانت التوصية ازرعوا الفتن في هذا الدين، وأي فرقة شاذة عن الباقي لا بد أن تؤيدوها».