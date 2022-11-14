الناقد أندرو محسن: تكريم المخرج «بيلا تار» فخر لمهرجان القاهرة السينمائي

جهود كبيرة وترتيبات منظمة بذلتها إدارة مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ44 برئاسة الفنان حسين فهمى، وبالتعاون مع فريق فنى يتمتع بالخبرة والثقافة العالية فى إدارة المهرجانات، وعلى رأسه الناقد الفنى أندرو محسن، مدير المكتب الفنى للمهرجان.

ومن جانبه قال الناقد الفنى أندرو محسن، لـ«الوطن»، إنه وفريق عمله بذلوا قصارى جهدهم من أجل توفير أفلام مهمة لها مغزى وهدف، وجاءت مسألة اختيار الأفلام والموافقة عليها أسهل هذه الدورة، مضيفاً: هذه المهمة تمت بتواصل المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائى، مع شركات الإنتاج والموزعين وصُناع الأفلام، وتم اختيار الأفلام بصورة سلسلة ولم تواجهنا صعوبات فى ذلك.

وعن كيفية اختيار الموضوعات الخاصة بالأفلام قال: «الموضوعات هى التى فرضت ذاتها على المهرجان، وجاء معظمها من واقع الحياة التى عاشتها البلاد فى السنوات الأخيرة، فمعظم الأفلام تتحدث عن نهاية العالم، ومنها ما يتكلم عن الحروب والأمراض، وأفلام أخرى تتحدث عن فترة الخروج من جائحة كورونا، مع وجود الحرب فى أوكرانيا، وتوضيح فكرة ما بعد الكارثة، فالاختيار جاء متنوعاً وبه فكرة ورسالة للجمهور».

الدورة الـ44 نتاج لنجاح الدورات السابقة

وعن تكريم المخرج المجرى الكبير «بيلا تار» خلال هذه الدورة قال: «أمير رمسيس يسعى فى هذا الأمر منذ فترة طويلة، وتكريمه أمر نفخر به كثيراً كإدارة المهرجان، ومن الناحية الأخرى رحّب بيلا تار بوجوده ضمن الدورة المنتظرة، فهو يُعد أحد أهم المخرجين، وعدد من أفلامه كان ضمن قائمة أهم 100 فيلم فى السينما العالمية».

وتابع: «المسألة ليست تكريم بيلا تار فحسب، ولكنه سوف يقدم ورشة لمجموعة من شباب وصُناع الأفلام، حتى تعم الفائدة على الجميع، واشترط بيلا تار أن تكون ورشته موجهة للمخرجين الشباب الذين سبق أن شاركوا فى الصناعة بتجاربهم القصيرة، وهذا يُعتبر إنجازاً كبيراً للمهرجان».

اختيار «لبلبة» للتكريم جاء تقديرا لمشوارها وموهبتها الفذة

وبشأن تكريم الفنانة «لبلبة» بجائزة الهرم الذهبى لإنجاز العمر أوضح الناقد الفنى أن «لبلبة» تاريخها أكبر من يتحدث عنها، فهى اسم مهم، ودائماً يُطرح على مائدة المناقشات فى التكريمات، سواء بمهرجان القاهرة أو غيره، فهى تاريخ كبير وقدمت أعمالاً فنية كثيرة، وهى موهبة فذة جمعت بين التمثيل والرقص منذ طفولتها حتى الوقت الحالى، كما أنها عملت مع نجوم كبار.