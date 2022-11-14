الطابع الوطني يطغى على أفلام مسابقة آفاق السينما العربية

تشارك 6 دول فى المسابقة هذا العام وهى مصر ولبنان والمغرب وفرنسا والجزائر وسوريا، وتُعد دولة لبنان الوحيدة المشاركة بفيلمين، هما «أرض الوهم» للمخرج كارلوس شاهين وفيلم «بركة العروس» للمخرج باسم بريش.

فيلم «أرض الوهم» إنتاج مشترك بين لبنان وفرنسا، ومدة عرضه 85 دقيقة كاملة، ويُعد عرضه فى مهرجان القاهرة هو العرض العالمى الأول له فى مهرجانات دولية.

أما عن ثانى الأفلام التى تشارك لبنان بها فهو يحمل اسم «بركة العروس» لباسم بريش، وهو إنتاج مشترك مع دولة قطر.

مصر تنافس بـ«بعيدا عن النيل» وعرض عالمي أول للفيلم المغربي «جلال الدين»

أما من مصر فيشارك الفيلم الوثائقى «بعيداً عن النيل» للمخرج شريف القشطة الذى تم اختياره ليكون فيلم افتتاح المسابقة، وهو تعاون مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية يمتد على مدار 99 دقيقة كاملة.

وكان للمغرب نصيب المشاركة فى هذه المسابقة بفيلم «جلال الدين» للمخرج حسن بنجلون، وهو فيلم روائى يمتد على مدار 95 دقيقة، ويُعرض عالمياً للمرة الأولى.

وتنافس سوريا بفيلم «رحلة يوسف المنسيون» للمخرج جود سعيد، الذى تدور أحداثه فى 100 دقيقة حول «يوسف» الذى رفض مغادرة سوريا مع كثير من السوريين وقت الحرب، ويرافقه حفيده «زياد» ويتطلعان معاً إلى غد أفضل.

ومن فرنسا يشارك الفيلم الروائى «حورية» للمخرجة مونيا ميدور، وهو تعاون مشترك مع بلجيكا.

والفيلم السابع ضمن أفلام مسابقة آفاق هو الفيلم الجزائرى «العايلة» لمرزاق علواش، وهو فيلم روائى فى 95 دقيقة.