بـ4 أفلام.. السينما العربية تراهن على المخرجات في الوصول لـ أوسكار 2023

سيطرت المخرجات العربيات على قائمة الأفلام العربية المرشحة للمنافسة في فئة أفضل فيلم عالمي بأوسكار 2023، وكانت أخرهن المخرجة دارين سلام، التي وفع اختيار الأردن على فيلمها «فرحة» لتمثيلها في المسابقة، وذلك بعد عرضه الأول بمهرجان تورنتو السينمائي، وتعود أحداثه إلى نكبة عام 1948 حيث تروي المخرجة قصص حقيقية عاشها الفلسطينيون في تلك الفترة عبر عين فتاة صغيرة تبلغ 14 عاما.

وتتسع قائمة الدول العربية التي تراهن على الوصول إلى القائمة النهائية لترشيحات جائزة أفضل فيلم عالمي بالنسخة الـ 95 من حفل توزيع أوسكار، المقام في مارس 2023، ورشحت فلسطين فيلم المخرجة مها الحاج «حمى البحر المتوسط»، التي حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن الفيلم في قسم «نظرة ما» بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، ورشحت المغرب فيلم «القفطان الأزرق» إخراج مريم توزاني، الذي شارك في المسابقة نفسها.

تونس تراهن على فيلم المخرجة أريج السحيري

بينما اختارت تونس فيلم «تحت شجر التين» للمخرجة أريج السحيري، الذي عرض في قسم «نصف شهر المخرجين» بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، وهو الفيلم الذي حظى برود أفعال إيجابية بعد عرضه الأول، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب والفتيات الذين يعملون أثناء موسم الحصاد الصيفي، ويختبرون أحاسيس الحب للمرة الأولى.

كتبت الناقدة لوفيا جياركي من موقع «هوليوود ريبورتر»، عن الفيلم قائلة: «لغة الجسد الضعيفة والمسترخية، الإيقاع المقطوع للقصص المشتركة، والمودة التي تتحدث بها النساء مع بعضهن البعض حتى أثناء لحظات التوتر، كلها تعزز واقعية الفيلم وإحساسه بالروح»، بينما قالت الناقدة أمبر ويلكنسون من موقع «سكرين ديلي» «سحيري أثبتت نفسها بالفعل كوثائقية مع الفيلم الحائز على جوائز(عالسكة)، وهي تضفي نفس الشعور بالطبيعة في أول فيلم روائي لها».

الجزائر تختار «إخواننا» للمخرج رشيد بوشارب للتنافس على أوسكار

ومن إجمالي 5 ترشيحات من بينهم 4 ترشيحات تحمل توقيعات نسائية، اختارت الجزائر فيلم «إخواننا» للمخرج رشيد بوشارب، لتمثيلها في فئة أفضل فيلم عالمي بجوائز أوسكار 2023، وتدور أحداث الفيلم حول واقعة حقيقة عن مقتل مهاجر جزائري في فرنسا يدعى مالك أوسكين، على يد الشرطة الفرنسية خلال مشاركته في احتجاج طلابي عام 1986.