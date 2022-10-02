«بحبك» يتصدر قائمة الأفلام العربية حضورا في السينما السعودية

نجح فيلم «بحبك» بطولة وإخراج الفنان تامر حسني في تصدّر قائمة أكثر الأفلام العربية حضورًا في تاريخ السينما السعودية، متجاوزا فيلم «وقفة رجالة»، وذلك وفقًا لما كشفه الحساب الرسمي لـ«السينما السعودية» على «تويتر»، إذ باع الفيلم تذاكر وصلت لـ928 ألف تذكرة، محققًا إيرادات تجاوزت 58 مليونًا و7 آلاف ريال سعودي.

وكشفت «السينما السعودية»، أغسطس الماضي، قائمة الأفلام العربية تحقيقا للإيرادات في تاريخها، وجاء في المركز الأول فيلم «وققة رجالة» للمخرج أحمد الجندي، وفي المركز الثالث في قائمة «Top 5» لأكثر الأفلام حضور في تاريخ السينما السعودية، وباع 859 ألف تذكرة بإيرادات 58 مليونًا و6 آلاف ريال سعودي، وجاء في التقرير، الصادر عن «السينما السعودية»: «بتجاوزه لـ800 ألف تذكرة، يكون (وقفة رجالة) أكثر الأفلام العربية حضور في تاريخ سينمتنا حتى اليوم».

«وقفة رجالة» يتراجع إلى المركز الثاني.. و«من أجل زيكو» في المركز الثالث بـ41 مليون ريال

وكان فيلم بحبك في المركز الثاني عربيا، والرابع على في قائمة الـ «Top 5»، بعد ما باع 754 ألف تذكرة، محققا 48.8 ملين ريال سعودي، قبل أن يتراجع فيلم «وقفة رجالة» إلى المركز الثاني، وفي المركز الثالث عربيا والخامس في قائمة الإيرادات الكلية، فيلم «من أجل زيكو» بعد ما باع 637 ألف تذكرة، بإيرادات 41.5 مليون ريال سعودي.

51 مليون جنيه لـ«بحبك» في السينمات المصرية

ونجح فيلم «بحبك» في تحقيق إيرادات بشباك التذاكر المصري منذ طرحه في موسم عيد الأضحى، يوليو الماضي، تجاوزت الـ51 مليون جنيه، وفقًا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم السينما المصرية: تامر حسني، وهنا الزاهد، وحمدي المرغني، وهدى المفتي، وأحمد عزمي، تأليف وإخراج تامر حسني، في أول تجاربه الإخراجية في السينما.