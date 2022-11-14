أحمد مجدي وإنجي وجدان أبرز حضور فيلم «بعيدا عن النيل» بمهرجان القاهرة

حضر منذ قليل، أحمد مجدي، وإنجي وجدان، وهاجر الشرنوبي، الفيلم الوثائقي «بعيدا عن النيل»، الذي يعرض حاليا بالمسرح الكبير، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ 44.

وحضر من صناع فيلم «بعيدا عن النيل»، محمد أبو ذكري، آسيا مدني، عادل ميخا، نازلي رضا، ليلى ياسر، أحمد عمر، أحمد بريزة، نادر الشاعر، والمخرج شريف القشطة.

فيلم «بعيدًا عن النيل»، إنتاج مشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو فيلم وثائقي تدور أحداثه حول لجوء 12 موسيقيًا من 11 دولة تطل على النيل إلى الموسيقى باعتبارها نموذجًا للتعاون يتجاوز الحدود والخلافات.

وخلال جولة في الولايات المتحدة، تخضع رسالة الاتحاد للاختبار.