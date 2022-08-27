صالون الجزويت يحتفي بالمخرج مجدي أحمد علي في عيد ميلاده السبعين

يحتفل صالون الجزويت الثقافي هذا الشهر بالمخرج الكبير مجدي أحمد علي في عيد ميلاده السبعين، وذلك في السابعة مساء الأربعاء 31 أغسطس، على أرض مسرح ستوديو ناصيبيان «جزويت القاهرة»، في لقاء مفتوح مع الجمهور حول مشواره الفني الكبير والمؤثر في تاريخ السينما المصرية.

أفلام مجدي أحمد علي

ومجدي أحمد علي هو أحد أبرز مخرجي جيله، بمشوار مهم في التاريخ السينمائي، حيث أخرج مجموعة من الأفلام المعروفة أهمها «يا دنيا يا غرامي» و«أسرار البنات» و«خلطة فوزية» و«عصافير النيل» و«مولانا» و«البطل»، وصولا إلى أحدث أفلامه «2 طلعت حرب»، فضلا عن إخراجه مجموعة من المسلسلات التلفزيونية مثل «فريسكا» و«مملكة الجبل».

وبدأ مجدي أحمد علي مسيرته الفنية بدراسة الإخراج في معهد السينما بعد إنهائه دراسة الصيدلة، ثم عمل مساعدا للإخراج في العديد من الأعمال السينمائية المهمة مع عدد من كبار السينمائيين من أبناء جيله والجيل الأسبق في أفلام مثل «زوجة رجل مهم» و«رغبة متوحشة» و«ضحك ولعب وجد وحب» و«صائد الأحلام»، ثم إخراجه مجموعة معروفة من الأعمال السينمائية.

وصالون الجزويت الشهري يديره الكاتب هشام أصلان، واستضاف خلال نحو ثلاثة أعوام مجموعة من أكبر المثقفين والفنانين والأكثر أثرًا في مجالاتهم الثقافية المتنوعة.

فوز مجدي أحمد علي بجائزة مهرجان خريبكة

وفاز مجدي أحمد علي في يونيو الماضي بجائزة الإخراج الكبرى من المهرجان الدولي للسينما الافريقية «خريبكة» في الدورة 22 بالمغرب، عن فيلمه «حدث في 2 طلعت حرب».

وفيلم «حدث فى 2 طلعت حرب» من إنتاج 2022، وتأليف هانزادة فكري، وبطولة نخبة من نجوم الفن من بينهم سمير صبري، وعبير صبري ومحمود قابيل، وسهر الصايغ، وأحمد مجدي وإخراج مجدي أحمد علي، وتدور أحداثه في قالب اجتماعي سياسي في شارع طلعت حرب عبر منزل مطل على ميدان التحرير.