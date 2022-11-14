الاتحاد الأوروبي يعلن تدريب 15000 جندي أوكراني في دوله

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، التكفل بتدريب 15000 جندي أوكراني في دول الاتحاد، بالتزامن مع إعلان وزارة الخارجية الروسية فرض عقوبات على 100 من كبار المسؤولين الكنديين، ومن ضمنهم الممثل جيم كاري؛ ردا على فرض كندا عقوبات على عدد من المسؤولين الروس بحسب خبر عاجل نقلته قناة العربية السعودية الإخبارية.

سيطرة روسيا على بلدة مايورسك

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أعلنت سيطرتها الكاملة على بلدة مايورسك في مقاطعة دونيتسك، وقتل أكثر من 140 جنديا أوكرانيا.