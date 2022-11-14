مستشار وزير الدفاع الأوكراني لـ«القاهرة الإخبارية»: مستمرون في الهجوم المضاد على روسيا

قال يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، إن أولوية الحكومة الأوكرانية في الوقت الحالي، الاستمرار في الهجوم المضاد على روسيا، إذ يوجد أكثر من قرية تعرضت للهجوم من قبل القوات الروسية، وبالتالي سنستمر في الهجوم المضاد، موضحا أنه يوجد العديد من الجبهات النشطة، وبالتالي تعتبر هي التي تحدد خططنا خلال الفترة المقبلة.

الحكومة الأوكرانية تتحدث مع شركائها وحلفائها

وأضاف «ساك»، خلال حوار له عبر «سكايب»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الأوكرانية تتحدث مع شركائها وحلفائها، وذلك من أجل الحصول على جميع أنواع الأسلحة، مشيرا إلى أنه حديثا تم تلقي منظومة من الأسلحة المتطورة، ودفاع جوي متطور خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الاستمرار في طلب المزيد، إذ إن روسيا لا تزال مستمرة في استخدام القذائف التي تستهدف البنية التحتية والمدن السلمية.

وزارة الدفاع الأوكرانية ترغب في أنظمة أسلحة عالية الجودة

وتابع مستشار وزير الدفاع الأوكراني، أن وزارة الدفاع الأوكرانية ترغب في أنظمة أسلحة عالية الجودة، موضحا أنه إذا تلقت الوزارة هذه الأنواع الحديثة من الأسلحة، ستكون المواجهة أكفأ بشكل كبير.