الأمم المتحدة توافق على مشروع قانون يفرض تعويضات على روسيا لصالح أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة، موافقتها على مشروع قرار ينص على مسؤولية روسيا عن دفع تعويضات لأوكرانيا في تطور جديد للأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب قناة العربية.

روسيا تفرض عقوبات على شخصيات كندية

وأعلنت روسيا، قبل قليل، فرض عقوبات على 100 من كبار المسؤولين الكنديين، ومن ضمنهم الممثل جيم كاري، ردا على فرض كندا عقوبات على عدد من المسؤولين الروس بحسب خبر عاجل نقلته قناة العربية السعودية الإخبارية.