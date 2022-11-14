قصواء الخلالي: مؤسسات الدولة المصرية عمرها آلاف السنوات وليست وليدة العصر الحديث

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن مصر موجودة من قبل الملك مينا موحد القطرين بآلاف السنوات، مشيرة إلى أن هناك محاولات كثيرة سبقت الملك مينا لتوحيد القطرين، لكن كُتب التوفيق للملك مينا في جمع التاجين في دولة واحدة مصرية.

الخلالي: المؤسسات المصرية ليست وليدة العصر الحديث

وأضافت الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «المؤسسات المصرية ليست وليدة العصر الحديث، كل الأمم تبادلت العلم والمعرفة، لكن لو أن هناك أمة لها فضل على العالم، فهي الأمة المصرية والحضارة المصرية، حيث علمنا العالم كل شيء».

الخلالي: كل نبتة موجودة في العالم بذرتها الأولى كانت في العلم المصري

وتابعت الإعلامية: «كل نبتة موجودة في العالم بذرتها الأولى كانت في العلم المصري، نتحدث عن مؤسسات للدولة المصرية عمرها آلاف السنوات، كان لدينا وزارة تموين ومسئولين عن الصحة ووزارة الري، والمحافظ كان يجب أن يكون متخصصا في الري لأن مصر كانت قائمة على الزراعة على وادي النيل».

وأكدت: «حتى تكوين الجيش بدأ في مصر، أول قوة بحرية كانت القوة المصرية، وأول معركة بحرية كانت في مصر، كما أن فكرة الحدود والأمن القومي ارتبطت بمصر القديمة، ونفتخر كثيرًا بأن هذه الأمور جزء من تاريخنا».