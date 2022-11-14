خبير اقتصادي لـ«القاهرة الإخبارية»: اقتصاد مراكش في حاجة كبيرة لمنصة متكاملة

قال رشيد الساري، الخبير الاقتصادي، إنّ الاقتصاد في المغرب يحتاج إلى منصة صناعية متكاملة الأطراف، من أجل صناعة المحركات بجميع أجزائها، إضافة إلى ضرورة وجود استثمارات قوية في مجال الصناعة المحلية في المغرب، ووجود بنية تحتية متطورة.

توطين الصناعات في المغرب

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال حوار له لبرنامج «المراقب»، والذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية دينا سالم، أنّ من المهم توطين الصناعات في المغرب.

وأوضح أنّ التوطين يعني به أن الصناعة الموجودة حاليا في المغرب تتحول من اعتمادها على الشركات الصناعية العالمية في تصنيع السيارات، إلى صناعة سيارة مغربية متكاملة.

صناعة السيارات الكهربائية

وتابع الساري بأنّ الدولة في طريقها لتوطين الصناعة المحلية، والتكنولوجيا بالمغرب تبنت المدرسة التكنولوجية الأوروبية، موضحًا أنه بالنسبة لصناعة السيارات الكهربائية تبنت الدولة المدرسة التكنولوجية الصينية، وهذا يعكس بشكل كبير التنوع ، إضافة إلى أنّه سيوجد انفتاح كبير على صناعات العالم المختلفة ولن يقتصر الأمر على دولة دون أخرى.