«تصديري الغذاء: المغرب أكبر سوق دولية للتمور المصرية بـ24 مليون دولار

قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المغرب أكبر الأسواق المستقبلة للتمور المصرية في عام 2021، بقيمة بلغت 24 مليون دولار، تمثل 48% من إجمالي صادرات التمور المصرية البالغة 50 مليون دولار في نهاية العام الماضي.

وأكد المجلس، في بيان اليوم، أن المغرب تحتل المركز الثاني عالمياً في قائمة أهم الدول المستوردة للتمور في عام 2021، بقيمة بلغت 202 مليون دولار، تمثل 10.4% من إجمالي الواردات العالمية للتمور.

مصر في المركز الرابع ضمن الدول المصدرة للتمور إلى المغرب

وأوضح المجلس أن مصر تحتل مصر المركز الرابع ضمن أهم الدول المصدرة للتمور إلى المغرب في عام 2021، بما يمثل 12% من إجمالي واردات التمور المغربية وبكمية 20 ألف طن، وفقاً لبيانات مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة.

وبحسب بيان اليوم، فإن المجلس التصديري يشارك بالملتقى الدولي للتمر بالمغرب في دورته الحادية عشر، والمقام بمنطقة أرفود خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري، بدعوة من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وبمشاركة 5 شركات مصرية منتجة ومصدرة للتمور.

وقال المجلس، إن محمد صديقى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية تفقد الجناح المصري، بحضور مريم بنت محمد وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الامارات العربية المتحدة والدكتور عبد الوهاب بن زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وسفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى المغرب، وبمشاركة تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ممثلا عن المجلس التصديري.

عرض مصنعات التمور بمختلف أشكالها

وأشار المجلس إلى أن مشاركة الشركات المصرية تميزت بعرض مصنعات التمور بمختلف أشكالها، بجانب تميز ملحوظ في تغليف المنتج الامر الذي أثني عليه الزائرين.

وتتميز الصادرات المصرية إلى المغرب بإعفاءات كاملة عند التصدير، وفقاً للامتيازات في إطار اتفاقية التجارة العربية الكبرى واتفاقية أغادير.