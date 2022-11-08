وزير النقل يشهد تدشين منظومة إدارة وشحن السيارات الكهربائية في شرم الشيخ

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تدشين منظومة إدارة وشحن السيارات الكهربائية في مدينة شرم الشيخ، تنفيذا لاتفاق الرعاية لنقل الوفود الرسمية خلال مؤتمر المناخ باستخدام السيارات الكهربائية، كمكون عيني يتمثل في هذه المنظومة، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعه شركات منصور.

مكونات محطة الشحن البري

وتضم المنظومة بحسب بيان عن وزارة النقل، محطات شحن للسيارات الكهربائية في 18 موقعا، و106 نقاط شحن، و150 سيارة كهربائية، بالتعاون بين وزارة النقل ممثلة في هيئة تخطيط مشروعات النقل، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومحافظة جنوب سيناء، وجرى اختيار مواقع مميزة ومجهزة للمشروع لا تعيق حركة المرور.

توطين صناعة السيارات في مصر

وأكد الوزير أنّ التدشين يعتبر تمهيدا لإعلان التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية في مصر، والذي سيبدأ بتجميع السيارات ثم الانطلاق للتصنيع، وذلك في إطار توجيهات الرئيس بتوطين صناعة السيارات في مصر لخلق فرص عمل، وإحداث نقلة اقتصادية للمنتج المصري لتحقيق الاكتفاء الداخلي، وتقليل الطلب على العملة الأجنبية، مقدما التهنئة لمجموعة منصور على الرعاية الحصرية لنقل الوفود الرسمية خلال المؤتمر، كما أشار إلى بدء تجميع السيارات الكهربائية في مصر من خلال التعاون بين مجموعة منصور وشركة جنرال موتورز.

وأوضح أنّ البنك التجاري قطاع المؤسسات والعلاقات الحكومية، قدّم دعما لمنظومة التحصيل الإلكتروني، بـ150 ماكينة قبول الدفع.