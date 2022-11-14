إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بـ«الشوم» لخلافات الميراث بأسيوط

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة نشبت بالشوم والعصى بقرية المشايعة التابعة لمركز الغنايم في محافظة أسيوط، بسبب خلافات على ميراث منزل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

بلاغ بمشاجرة في قرية المشايعة

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز الغنايم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالشوم والعصى بسبب خلافات على ميراث منزل بقرية المشايعة دائرة المركز.

أسماء المصابين في المشاجرة

وعلى الفور انتقل لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث، وبالفحص والمعاينة، تبين نشوب مشاجرة بالشوم والعصى بسبب خلافات بينهم بقرية المشايعة على ميراث منزل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وهم «م. م. س»، 19 عامًا، و«أ. م. س»، 20 عامًا، و«آ. ع. إ»، 54 عامًا، و«ع. ر. ع»، 43 عامًا، و«ر. ع. ر»، 16 عامًا، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، والتحفظ على طرفيها.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.