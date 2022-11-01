تردد القنوات الناقلة لمسلسل إيجار قديم بطولة شريف منير وصلاح عبدالله

رغم عرضه منذ بداية الأسبوع، إلا أنّ مسلسل «إيجار قديم» تصدّر قائمة الأكثر بحثا عبر محرك جوجل، حيث زادت عمليات البحث عن مواعيد عرض المسلسل وترداد القنوات الناقلة له، بعد النجاح الكبير ونسب المشاهدة العالية اتيى حققها المسلسل مع حلقاتة الأولى.

وترصد الوطن تردد القنوات الناقلة لمسلسل إيجار قديم، كما يلي.

تردد قناة ON E الناقلة لمسلسل إيجار قديم

تردد قناة ON E الناقلة لمسلسل إيجار قديم، المذاع في الثامنة مساء، كما يلي.

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD

تردد قناة ON DRAMA

ويُعاد مسلسل إيجار قديم، للمرة الثانية، لمن فاته العرض الاول له، حيث يُعرض في تمام العاشرة مساء على قناة ON DRAMA، على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861 رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

وتدور أحداث المسلسل حول قانون الإيجار القديم، من خلال «رمزي» شريف منير، الذي كان يسكن في شقة إيجار قديم، وتم طرده منها بنظام التحايل، وفي نفس الوقت يمتلك عمارة كل سكانها أصحاب شقق بنظام الإيجار القديم، ويفشل في الحصول على شقة في العمارة ويضطر للعيش أعلى سطحها.

مسلسل إيجار قديم بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح ‏عبدالله، ميمي جمال، فيدرا، هشام إسماعيل، حازم سمير، بسمة داود، رحمة حسن، علاء زينهم، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت.