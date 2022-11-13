شريف منير: شريف عرفة هو ستيفن سبيلبرج بتاع مصر.. بيفكرني دايما بيه

قال الفنان شريف منير، إن اختياره لمسلسل «إيجار قديم» جاء بعد رحلة من البحث عن سيناريو مهم وملفت ومثار مجتمعيا، إذ أن ما يتناوله المسلسل أمر حيوي يخص العلاقة بين المالك والمستأجر، «إحنا عملناه من خلال الدراما والعلاقات الإنسانية».

منير: فيلم ستيفن سبيلبرج سيكون تجربة ثرية

وأضاف «منير»، في تصريحات خاصة على هامش مشاركته بمهرجان القاهرة السينمائي لقناة «DMC»، أن هذا العمل اسعده للغاية وشعر أنه يناسبه ويليق عليه، مشيرا إلى أن فيلم الافتتاح سيكون للمخرج العالمي ستيفن سبيلبرج سيكون تجربة ثرية وفيلم ملفت كونه مخرجا ثريا.

ستيفن سبيلبرج المقابل بتاعه في مصر شريف عرفة

واستطرد: «المخرج ستيفن سبيلبرج المقابل بتاعه في مصر شريف عرفة، بيفكرني بيه دائما، والمخرج العالمي عمل الكثير من أفلام الأكشن والدراما والوثائقي، وفيلمه الأخير اللي هيتم عرضه في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي هو فيلم ثري جدا، وهنستمتع بيه».

وأوضح أنه سيشترك في فيلم «يوم 13»، أول عمل مصري ثلاثي الأبعاد، «أحنا خلصنا تصوير وكل حاجة وننتظر الانتهاء من الجرافيكس، وهو أول فيلم 3D في مصر، وأنا عامل دور هيعجب الناس، ووائل عبدالله من المخرجين الممتعين».