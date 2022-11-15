5 فوائد لسقوط أمطار على مدن مطروح.. شرب وزراعة ومساحات خضراء (صور)

في الوقت الذي تشهد العديد من المدن والمحافظات المصرية خلال هذه الأيام سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة إلى أمطار رعدية شديدة بسبب عدم استقرار حالة الطقس، تواجه العديد من هذه المحافظات تحديات كبيرة وأضرارا ناتجة عن هذه الأمطار إلا أن مطروح تختلف عن غيرها بالاستفادة من الأمطار بتخزين كميات كبيرة منها وحسن استغلالها في المجتمع البدوي في الصحراء.

خريطة الأمطار في مدن مطروح

وشهدت محافظة مطروح خلال الـ 48 ساعة الماضية سقوط أمطار غزيرة على جميع المدن الساحلية المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط بدءا من مدينة الحمام شرقا على حدود الإسكندرية ومرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبد الرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوقه ورأس الحكمة وسيد حنيش والجراولة ومرسى مطروح والنجيله والمتاني وسيد براني وحتى مدينه السلوم غربا.

زراعة على الأمطار في مطروح

وقال المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة مطروح ان هناك مساحات شاسعه من الاراضي الصحراويه الممتازه والتي تعتمد على استغلال مياه الامطار في زراعه العديد من المحاصيل والفواكه منها زراعه الشعير وهو محصول استراتيجي رئيسي لمحافظه مطروح خاصه في القرى والنجوع في مناطق السلوم وبراني نجيله وجنوب مطروح وحتى راس الحكمه والضبعه خاصه في الظهير الصحراوي في المساحات الكبيره الممتده من الاراضي في عمق الصحراء التي تشهد سقوط امطار خلال هذا الموسم مع توفير تقاوي الشعير من خلال مديريه الزراعه بالتعاون مع الجمعيات الزراعيه في المراكز والمدن.

حصاد مياه الأمطار

«الحمد لله الذي أنعم علينا هذا العام بأمطار غزيرة بدأنا في حصادها خلال الأيام الحالية في مختلف المدن والقرى بمطروح»، بحسب العمدة إدريس أبو السويطية عمدة قبيلة الجمعيات بمطروح، مستكملا لـ«الوطن»، «ننتظر سقوط الأمطار من العام للعام وذلك لملء الآبار وخزانات في الصحراء والاستفادة منها في الشرب وزراعة عدة محاصيل كالشعير والقمح وتربية الثروة الحيوانية خاصة وأن مطروح تشتهر باغنام البرقي والابل وتزداد المساحات الخضراء من المراعي الطبيعيه كمان تستفيد جناين التين والزيتون واللوز من مياه الامطار التي تعتمد عليها في موسم الخريف والشتاء كما يقوم بعد المزارعين بزراعه الخضروات في القرى كالطماطم والفلفل لسد احتياجاتهم خلال الموسم.

5 فوائد للأمطار بمطروح

وتنشر "الوطن" 5 فؤائد للأمطار في محافظة مطروح وهم كالتالي:-

- حصاد مياه الأمطار وملئ الآبار للشرب في القري والمدن.

- ري جناين التين والزيتون وزراعه الخضروات.

- زراعه مساحات شاسعه من محصول الشعير والقمح.

- سقيا الحيوانات كالاغنام والماعز والابل.

- توافر المراعي الطبيعيه بمساحات كبيره مما يعتمد عليها المربيين كمصدر لغذاء المواشي.