فوهة ديرويز.. ما قصة حفرة الجحيم المشتعلة منذ عقود؟

عرض برنامج «في المساء مع قصواء» تقريرا عن «فوهة ديرويز.. حفرة الجحيم المشتعلة منذ عقود»، وهي المنطقة الملتهبة التي لم تخمد نيرانها منذ عقود، وتحولت إلى واحده من أكثر المناطق غرابة حول العالم، وكثر حولها النظريات العلمية المثيرة.

مساحة الحفرة الكلية تصل لـ5320 متر مربع

وأضاف التقرير الذي نشره البرنامج، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه بالقرب من منطقة ديرويز بدولة تركمستان في أسيا الوسطى تقع حفرة الجحيم، والتي تبلغ قطرها نحو 69 مترا، وعرض 60 مترا، وعمق 30 مترا، أما عن مساحتها الكلية فتصل لـ5320 متر مربع.

لم تتوقف التحليلات والنظريات حول سبب نشوب النيران بالحفرة

واستطرد التقرير: «منذ 5 عقود لم تتوقف التحليلات والنظريات حول سبب نشوب النيران في تلك الحفرة، إلا أن النظرية الأكثر قبولا في الأوساط العلمية أرجعتها إلى فترة التعدين والتنقيب في عهد الاتحاد السوفيتي، مطلع سبعينات القرن الماضي، بعدما سقطت حفار الغاز الطبيعي في كهف مليء بالغاز، فانهار الكهف وشكل هذه الحفرة العميقة».

وأوضح التقرير أنه عندما بدأ غاز الميثان السام بالتسرب إلى الغلاف الجوي، قرر الجيولوجيين إشعال النيران فيه حتى تستهلك الغاز، ولمنع تسربه في المناطق المحيطة حفاظا على البيئة والكائنات الحية من أضراره، وذكر أن استمرار حفرة الجحيم في الاشتعال دون توقف سببه إمدادها بالغاز الطبيعي من حقول الغاز المجاورة لها، ويقدر الغاز الطبيعي في هذا الحقل بنحو 8 بلايين متر مكعب، وهو رابع أكبر حقل غاز طبيعي عثر عليه في العالم.