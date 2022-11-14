قصواء الخلالي: مصر شهدت رواجا سياحيا كبيرا في الفترة الأخيرة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن مصر شهدت رواجا سياحيا في الفترة الأخيرة بعد تغير الخريطة الاقتصادية على مستوى العالم، وهو ما يدعم المواطن المصري، وسيكون الامتداد السياسي للدولة المصرية والاقتصاد والاستثمار أفضل.

وأضافت الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تابع الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وتطورات الأعمال الإنشائية وما يتعلق بالمرافق والخدمات ذات الصلة، ووجّه بتحقيق التكامل والتناغم بين المتحف المصري والمواقع المحيطة به من شبكة طرق ومحاور وربط المتحف بهضبة الأهرامات وتحويلها إلى منطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة في العالم، وهو ما يتواكب مع أهمية المتحف كأكبر صرح لعرض الآثار في العالم وأيقونة ثقافية للإنسانية جمعاء.

الخلالي: الرئيس دائما يلتقي بالتنفيذيين على الأرض

وتابعت الخلالي: «الرئيس في اجتماعاته اليومية لا يلتقي بالوزراء والمسئولين وواضعي الخطط الاستراتيجية ومنفذي خطط الدولة، وإنما يلتقي بالتنفيذيين على الأرض، إذ أن القيادة السياسية للدولة تتابع ما يجري على الأرض وشريكة فيه، وليس فقط وضع خطط استباقية أو متابعة عامة، وهذا ما يفسر سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ وقوته، فالتنفيذيون يشعرون بأن رئيس الجمهورية يتابع كل التفاصيل».

تذليل العقبات

وأشارت الإعلامية إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى تذليل العقبات، فالتنفيذي عندما يتحدث عن مشكلات في حضور رئيس الجمهورية، سيكون هناك قرار قاطع لحل المشكلة، موضحةً أن الدولة المصرية شبه أنجزت المتحف المصري الكبير في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني العالم منها.