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فحص 9 آلاف مواطن في 9 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» بسوهاج

كتب:

شيماء دراز
11:30 م | الإثنين 14 نوفمبر 2022
مديرية الصحة بمحافظة سوهاج

مديرية الصحة بمحافظة سوهاج

أعلن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على ما يقرب من 9 آلاف مواطن بـ4 مراكز وهي طهطا وجرجا وأخميم والبلينا بقرى الأحايوة شرق والطوالب ونزلة عمارة والجبيرات وبيت خلاف والجواهين وكوم اشكيلو والحرجة بالقرعان والكولا، من خلال 9 قوافل طبية مجانية استهدفت القرى الأكثر احتياجا لتلك الخدمات خلال شهر أكتوبر الماضي.

تخصصات القوافل الطبية

ومن جانبها أشارت الدكتورة كريمة حامد، وكيل مديرية الصحة بسوهاج، إلى إن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية «الباطنة والأطفال والأنف وأذن وعظام وجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية ونساء وولادة وتنظيم الأسرة ومسالك ومخ وأعصاب، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وصيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

جراحات مجانية

وأضافت الدكتورة سحر عواجة، مدير إدارة القوافل الطبية، أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً، لافتة إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل.

مبادرة حياة كريمة

وتأتي هذة القوافل الطبية للتخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجاً بالريف والمناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.

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